Азаров и Миллер обсудили выполнение контрактов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР обсудили ход выполнения контрактов на поставку и транзит российского газа, а также перспективы развития сотрудничества в газовой сфере.

Как сообщили УНИАН в управлении «Газпрома», об этом они говорили сегодня в ходе встречи, которая прошла в Москве центральном офисе «Газпрома».

В частности, речь шла о необходимости заполнения украинских ПХГ газом в объеме, достаточном для обеспечения в осенне-зимний период 2010-2011 годов надежного транзита российского газа в Европу и газоснабжения украинских потребителей.

«А.МИЛЛЕР и Н.АЗАРОВ отметили важность развития сотрудничества сторон в конструктивном ключе», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ находится в Москве с однодневным рабочим визитом. Его сопровождают министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО и генеральный директор Национального космического агентства Юрий АЛЕКСЕЕВ.

В ходе визита планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе в энергетике, включая газовую проблематику.

Ожидается, что В.ПУТИН и Н.АЗАРОВ согласуют сроки проведения и повестку дня шестого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.