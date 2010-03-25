Цена газа для Украины будет зависеть от объемов его закупки

Цена российского газа для Украины будет зависеть также от объемов его закупки.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров, такое заявление сделал сегодня председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ находится в Москве с однодневным рабочим визитом, в ходе которого предусмотрены встречи с руководством «Газпрома» и правительства России.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта:

- купли-продажи на период с 2009 по 2019 год;

- об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа, в соответствии с которыми годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м.