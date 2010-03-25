НКРЭ выдала 9 облгазам лицензии
19:07, 25 марта 2010Энергетика
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На распределение и поставку газа
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила выдать 9 газоснабжающим компаниям лицензии на осуществление деятельности по распределению и поставке природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений по регулируемому тарифу.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения комиссия приняла на сегодняшнем заседании.
Лицензии получили «Сумыгаз», «Черниговгаз», «Ривнегаз», «Ивано-Франковскгаз», «Крымгаз», «Коростышевгаз», «Шепетовкагаз», «Гадячгаз» и «Тисменицагаз».
Лицензии выданы сроком на 5 лет в связи с окончанием срока действия старых лицензий.
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