НКРЭ выдала 9 облгазам лицензии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила выдать 9 газоснабжающим компаниям лицензии на осуществление деятельности по распределению и поставке природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений по регулируемому тарифу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Лицензии получили «Сумыгаз», «Черниговгаз», «Ривнегаз», «Ивано-Франковскгаз», «Крымгаз», «Коростышевгаз», «Шепетовкагаз», «Гадячгаз» и «Тисменицагаз».

Лицензии выданы сроком на 5 лет в связи с окончанием срока действия старых лицензий.