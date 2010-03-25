«Полтаваоблэнерго» сменило состав правления компании

Акционеры ОАО «Полтаваоблэнерго» сменили состав правления предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров 24 марта т.г.

Председателем правления ОАО «Полтаваоблэнерго» избран Евгений ЗАСИМЕНКО, членами правления – заместитель председателя правления Сергей КАЩЕЕВ, финансовый директор предприятия Сергей МАРТЫНЮК, заместитель финансового директора Дмитрий КЛИМЕНКО.

Ранее в состав правления входили и.о. председателя правления Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ, директор по кадровой политике, оплате труда и социальным вопросам Борис ПОПОВ, технический директор Владимир ЯРЦЕВ, коммерческий директор Олег РОМАНЧУК, финансовый директор Александр ОЛЕКСЕНКО, директор по инвестиционной деятельности Сергей СЕВИДОВ и секретарь правления Петр ГУЙВАН.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Полтаваоблэнерго» с 2001 года не удавалось провести собрание акционеров из-за отсутствия кворума.

Справка УНИАН. ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

В настоящее время около 72% акций «Полтаваоблэнерго» контролируют структуры Игоря КОЛОМОЙСКОГО и Константина ГРИГОРИШИНА, еще 25%+1 акция облэнерго принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества.

В 2009 году компания увеличила чистую прибыль в 2,8 раза по сравнению с 2008 годом – до 55,386 млн. грн.