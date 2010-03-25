Акционеры "Полтаваоблэнерго" избрали новый состав Набсовета

На очередном общем собрании акционеров ОАО «Полтаваоблэнерго» 24 марта были избраны новый состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии. Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба энергокомпании.

«Председателем Наблюдательного совета общества избран Виталий ИВАХНО, членами совета - Виталий СИДЕЛЬНИКОВ, Елена УМАНСКАЯ, Александр КОПЕЙКИН, Олег ГНИНЕНКО, Дмитрий СТАРОКОНЬ, Максим КОВТУН, Игорь ПИКУШ.

В состав Ревизионной комиссии общества избраны: Анна ГЕРАСИМЕНКО (председатель РК), Оксана ТИТАРЕНКО, Петр НОВИКОВ», - сказано в сообщении пресс-службы.

По их данным, вчера для участия в собрании зарегистрировались 34 акционера и их представители, в совокупности владеющие 72,8% акций общества.

Напомним, с 2001 г. ОАО "Полтаваоблэнерго" не могло провести собрание акционеров из-за отсутствия кворума.

Справка УНИАН. ОАО "Полтаваоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.