Россия и Украина не увязывают цену на газ и консорциум

Россия и Украина напрямую не увязывают вопрос цены на газ и создание газотранспортного консорциума, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Николаем Азаровым.

Ряд СМИ сообщили, что новое правительство Украины намерено снизить цены на российский газ, передав в управление "Газпрому" украинскую газотранспортную систему.

"Что касается газового консорциума, то я не успел еще в самолет сесть, уже украинские СМИ поместили, что Азаров поехал сдавать трубу в обмен на низкую стоимость или понижение стоимости газа. Владимир Владимирович свидетель - я предложение сдавать трубу не делал", - приводит слова Азарова РИА "Новости".

Путин подтвердил: "Нет, не делал".

"Николай Янович действительно ничего подобного сегодня не ставил в качестве альтернативы: вы нам трубу, а мы вам цены на газ", - сказал премьер-министр России.

"Цены на газ сегодня одни, завтра другие, а труба она и есть труба", - заметил Путин.

"Правда, она сама по себе, без газа - это просто кусок железа, который даже продать трудно, потому что для того, чтобы продать, его сначала выкопать придется из земли, на это тоже нужно денежки затратить", - сказал премьер.

Путин сообщил, что Россия и Украина будут говорить обо всем комплексе отношений между двумя странами.

"Мы будем исходить из членства Украины в ВТО. Мы прекрасно понимаем все, что с этим связано", - сказал глава российского правительства.

Со своей стороны, Азаров сообщил, что другие предложения на встрече звучали.

"Мы о них говорим открыто абсолютно и будем публичны. Никаких закулисных договоренностей у нас не было такого плана, что мы их украинскому обществу не могли бы предъявить", - сказал премьер-министр Украины.