Украина до 7 апреля рассчитается за потребленный газ

Украина до 7 апреля оплатит потребленный российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил 25 марта на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«Украина до 7 апреля оплатит за газ. Мы четко будем выполнять, на мой взгляд, не очень справедливые для Украины договоренности. Но поскольку они подписаны на уровне хозяйствующих субъектов, и поскольку украинское правительство несет ответственность за выполнение, мы их будем выполнять, чего бы нам это не стоило», – сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины» обязана ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.