Путин снова обещает: Россия не будет штрафовать Украину за недобор газа
09:54, 26 марта 2010Энергетика
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Все уже давно все поняли...
Россия не будет взымать штрафные санкции за недобор Украиной законтрактованного газа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом 25 марта заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Москве.
«Мы договорились о том, что мы эти санкции применять не будем», - сказал В.ПУТИН.
Он отметил, что в существующем контракте предусмотрена покупка определенного объема газа Украиной, но, вместе с тем, российской стороне, как поставщику, предоставлено право не взымать штрафные санкции в случае невыборки полного объема законтрактованного газа.
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