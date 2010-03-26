Путин снова обещает: Россия не будет штрафовать Украину за недобор газа

Россия не будет взымать штрафные санкции за недобор Украиной законтрактованного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 25 марта заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Москве.

«Мы договорились о том, что мы эти санкции применять не будем», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что в существующем контракте предусмотрена покупка определенного объема газа Украиной, но, вместе с тем, российской стороне, как поставщику, предоставлено право не взымать штрафные санкции в случае невыборки полного объема законтрактованного газа.