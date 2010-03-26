Путин: у РФ «еще есть» интерес работать

Россия готова работать над созданием газотранспортного консорциума с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН 25 марта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Москве.

При этом В.ПУТИН отметил, что Россия занимается реализацией газотранспортных проектов «Северный поток» и «Южный поток», что снижает ее интерес относительно консорциума с Украиной.

«Но этот интерес еще есть, и если будет конструктивный диалог по этому вопросу, мы готовы к этой работе», - сказал В.ПУТИН.

В то же время Н.АЗАРОВ отметил, что он всегда позитивно относился к идее создания газотранспортного консорциума.

«Я и сейчас к этой идее отношусь позитивно, и если она российскую сторону еще интересует, то мы будем ее реализовывать», - сказал Н.АЗАРОВ.

В.ПУТИН сообщил, что это станет предметом ближайших переговоров. В то же время он заверил, что Н.АЗАРОВ не ставил перед ним вопрос о создании консорциума в обмен на что-то. «Цены на газ сегодня одни, а завтра – другие, а труба – она и есть труба. Правда, она без газа – это кусок железа, который даже продать трудно, потому что для этого ее надо сначала выкопать», - заявил В.ПУТИН.

В свою очередь Н.АЗАРОВ отметил, что перед его вылетом в Москву все украинские СМИ сообщили, что он едет «сдавать трубу в обмен на низкую стоимость газа». Украинский премьер заверил, что он этого не предлагал, но сделал РФ другие предложения. «Другие предложения были, и мы говорим о них абсолютно открыто, публично, никаких закулисных договоренностей у нас не было, – такого плана, чтобы мы их украинскому обществу не могли бы предъявить», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 19 марта первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что правительство инициирует создание трехстороннего консорциума Украины, России и Евросоюза и дальнейшую передачу украинской газотранспортной системы в концессию.

Этот тезис также был одним из предвыборных обещаний кандидата в президенты В. ЯНУКОВИЧА.

Украинская оппозиция резко критикует эту идею, считая ее незаконной и такой, что противоречит национальным интересам Украины.