Путин: новые газопроводы нужны для дополнительных объемов

Россия строит газопроводы в обход Украины («Северный поток» и «Южный поток» – УНИАН) для транспортировки дополнительных объемов газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН 25 марта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ в Москве.

«Альтернативные газотранспортные системы – это не наше требование обойти Украину, а создание дополнительных инфраструктурных возможностей для дополнительных объемов прокачки газа западным потребителям», - заявил В.ПУТИН.

Он отметил, что Россия в эти проекты вложила немалый политический ресурс и готова вкладывать немалые средства.

В.ПУТИН сказал, что это не только российский проект, а проект международный, с участием ряда европейских стран – Нидерландов, Германии, Франции и других стран.

По его словам, уже заключены контракты на поставку газа именно этими системами.

Также он сообщил, что с 1 апреля начнется строительство подводной части «Северного потока».

Как сообщал УНИАН, также В.ПУТИН вчера заявил, что реализация Россией газотранспортных проектов «Северный поток» и «Южный поток» снижает ее интерес к созданию консорциума с Украиной.

«Но этот интерес еще есть, и если будет конструктивный диалог по этому вопросу, мы готовы к этой работе», - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь Н.АЗАРОВ отметил, что он всегда позитивно относился к идее создания газотранспортного консорциума.

«Я и сейчас к этой идее отношусь позитивно, и если она российскую сторону еще интересует, то мы будем ее реализовывать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Украинская оппозиция резко критикует идею создания газотранспортного консорциума с РФ, считая ее незаконной и такой, что противоречит национальным интересам Украины.