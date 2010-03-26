Нефть на NYMEX подешевела

Фьючерсы на нефть завершили торги в четверг с понижением, после того как комментарии президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клода ТРИШЕ ослабили надежды на то, что Греции будет предоставлена финансовая помощь, подтолкнув доллар США резко вверх. Рост американской валюты оказал давление на деноминированные в долларах цены на нефть, передает ПРАЙМ-ТАСС.

На протяжении всего дня нефтяные фьючерсы торговались в зависимости от колебаний на валютных рынках, которые, в свою очередь, зависели от новостей о финансовой ситуации в Греции. Эта тема стала основным предметом обсуждений на саммите Евросоюза, который начался в четверг в Брюсселе.

В конце сессии комментарии главы ЕЦБ, заявившего, что необходимости в финансовой помощи Греции со стороны Международного валютного фонда (МВФ) нет и что вместо этого будут использованы меры экономии, подтолкнули вверх американскую валюту, в результате чего нефтяные фьючерсы закрылись по итогам дня с понижением.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 8 центов до 80,53 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились в цене на 1 цент 79,61 доллара за баррель.

Противоположный эффект на рынки оказали другие комментарии Ж.ТРИШЕ. Глава ЕЦБ еще до того, как прокомментировать участие МВФ в спасении Греции, заявил о том, что существующие требования к рейтингам бумаг, принимаемых в качестве обеспечения при кредитовании банков, будут сохраняться и в следующем году, что облегчит задачу для Греции. Это заявление поспособствовало росту евро против доллара до начала нью-йоркской сессии и помогло котировкам ближайших фьючерсов на нефть вырасти на целый 1%.

Еще до того, как заявление Ж.ТРИШЕ относительно участия МВФ в спасении Греции столкнуло цены на нефть вниз в конце торговой сессии, они то росли, то снижались в ходе дня. Поддержка со стороны снижения доллара уравновешивалась вышедшим в среду отчетом, который свидетельствовал о значительном увеличении запасов нефти в США. Эти данные явно указали на то, что базовый спрос на бензин остается слабым.

Управление энергетической информации сообщило о росте запасов нефти в США на неделе 13-19 марта на 7,25 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 1,4 млн баррелей. Увеличение запасов стало самым масштабным за несколько месяцев.

Даже после негативных данных по запасам цены на нефть не продемонстрировали масштабного падения и сумели восстановить позиции на торгах в среду, и в начале торгов в четверг наблюдалось продолжение этой динамики.

В четверг утром Министерство труда США сообщило о снижении числа заявок на пособие по безработице на последней неделе на 14 000 до 442 000. Число заявок снизилось в два раза сильнее, чем ожидали экономисты, и достигло самого низкого уровня с конца 2008 года.

Снижению цен на нефть в четверг также способствовало падение цен на природный газ.

Котировки апрельских фьючерсов на бензин RBOB снизились по итогам торгов на 35 пунктов, или на 0,2%, до 2,2177 доллара за галлон. Котировки апрельских фьючерсов на топочный мазут снизились на 14 пунктов, или на 0,1 %, до 2,0693 доллара за галлон.