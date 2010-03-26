Украина будет закупать у России столько газа, сколько нужно

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что Украина будет закупать у России газа столько, сколько будет необходимо для внутреннего потребления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Мы будем закупать газа столько, сколько нам необходимо для того, чтобы были запасы газа на зиму в газохранилищах, для того, чтобы мы обеспечили работу своего народного хозяйства, нашей экономики. Все, нам лишний газ не нужен. И так делает любой нормальный покупатель, если речь идет о рынке», - сказал Н.АЗАРОВ, отвечая на вопрос, до какого объема может быть увеличена закупка газа, чтобы обеспечить снижение цены на него.

«Мы за то, чтобы пересмотреть контракт (о закупке газа – УНИАН), и контракт должен отвечать рыночным условиям, прежде всего. И здесь мы покупатели – мы должны формировать свой запрос на этот товар. Разумеется, мы должны учитывать интересы российской стороны. То есть, должна быть предсказуемость, надежность и т.д.», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он в очередной раз критически оценил контракты на поставку газа, подписанные в январе 2009 года, в частности то, что Украина взяла на себя обязательство закупать газ в объемах, превышающих потребность в газе.

«Кризис был в стране, о каких громадных объемах газа можно было договариваться», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, 25 марта председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ заявил, что цена российского газа для Украины будет зависеть также от объемов его закупки.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта:

- купли-продажи на период с 2009 по 2019 год;

- об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, Украина должна была купить у "Газпрома" 40 млрд. куб. м газа в прошлом году, но из-за кризиса уменьшила закупки. Также 24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа, в соответствии с которыми годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м.