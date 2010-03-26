Азаров: переговоры о снижении цены на газ начались

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает важным результатом вчерашней встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ начало переговоров о снижении цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«Важный итог встречи - это то, что Россия дала согласие на начало переговоров по этой тематике», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем он подчеркнул, что переговоры лишь начались, и поэтому более детальную информацию о планах их проведения обнародовать пока рано. «Было бы очень наивным думать, что одна встреча решила весь комплекс вопросов после 5 лет такой абсолютно абсурдной политики по отношению к РФ", - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, вчера в Новоогарево (Московская обл.) состоялась встреча премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и премьер-министра России Владимира ПУТИНА.