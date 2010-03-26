Кабмин отчетается в Раде по газовым переговорам 2 апреля?

Оппозиция в Верховной Раде 2 апреля будет предлагать заслушать информацию правительства относительно украинско-российских газовых переговоров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО.

По его словам, учитывая то, что сегодня «мы живем в условиях Регламента, как Закона Украины», в статье 25 данного Закона указано, что в дни проведения пленарных заседаний еженедельно в пятницу с 10 до 11 час. отводится время для вопросов членам Кабинета министров Украины («Час вопросов к правительству»). «Мы будем предлагать в пятницу, 2 апреля, заслушать информацию министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО относительно газовых переговоров, которые состоялись на этой неделе в Москве», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что, как понятно из сообщений в СМИ, премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что украинская сторона внесла предложения с тем, чтобы обеспечить низшую цену на газ. «Интересно, не были ли это предложения политической лояльности по так называемому принципу дешевый газ взамен на независимость», - отметил Н.ТОМЕНКО. Вице-спикер подчеркнул, что общество должно знать, что ожидает Украину в этом вопросе, «поэтому, при любых обстоятельствах, мы должны заслушать соответствующую информацию». В то же время, Н.ТОМЕНКО отметил, что «час вопросов к правительству» будут проходить каждую пятницу, как это предусмотрено Регламентом.