Экономист: РФ изменит контракты только в обмен на консорциум

Согласно действующей ценовой формуле цена на природный газ для Украины должна вырасти с 305 долларов за 1000 кубометров в первом квартале 2010 года до 325-340 долларов во втором квартале.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, действующий контракт, подписанный 19 января 2010 года, выгоден «Газпрому» с точки зрения цен, и он может быть изменен только в случае создания консорциума по управлению украинской трубопроводной системой, где «Газпром» имел бы значительный вес, и (или) переформатирования нынешней схемы поставок газа в Украину.

Экономист полагает, что в течение 2010 года будет действовать та ценовая формула, которая была утверждена 19 января 2009 года. В 2010 году Украина импортирует 33 млрд. кубометров природного газа по средней цене 325 долларов за 1000 кубометров, прогнозирует А.БЛИНОВ. Таким образом, считает он, общий объем платежей по импорту газа в 2010 году должен составить 10,8 млрд. долларов, что на 35% выше 8 млрд. долларов по итогам 2009 года.

Как сообщал УНИАН, вчера в Новоогарево (Московская обл.) состоялась встреча премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и премьер-министра России Владимира ПУТИНА.

Сегодня на брифинге Н.АЗАРОВ заявил, что считает важным результатом вчерашней встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ начало переговоров о снижении цены на газ. «Важный итог встречи - это то, что Россия дала согласие на начало переговоров по этой тематике», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем он подчеркнул, что переговоры лишь начались, и поэтому более детальную информацию о планах их проведения обнародовать пока рано. «Было бы очень наивным думать, что одна встреча решила весь комплекс вопросов после 5 лет такой абсолютно абсурдной политики по отношению к РФ», - сказал Н.АЗАРОВ.