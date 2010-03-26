К переговорам по газу подключили дипломатов

Бывший представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает позитивным фактом подключение министров иностранных дел Украины и России к переговорному процессу по газу между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я позитивно оцениваю то, что к переговорам по газу подключились дипломаты», - сказал он, комментируя прошедшие накануне переговоры премьер-министров Украины и России по газовому вопросу.

При этом Б. СОКОЛОВСКИЙ отметил, что раньше такие переговоры проходили без привлечения дипломатов.

Напомним, 25 марта в Москве прошли переговоры между премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ и премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ. В переговорах также принимали участие министры иностранных дел Украины и России.