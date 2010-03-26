К переговорам по газу подключили дипломатов
16:48, 26 марта 2010Энергетика
0
Соколовский оценил это позитивно
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Я позитивно оцениваю то, что к переговорам по газу подключились дипломаты», - сказал он, комментируя прошедшие накануне переговоры премьер-министров Украины и России по газовому вопросу.
При этом Б. СОКОЛОВСКИЙ отметил, что раньше такие переговоры проходили без привлечения дипломатов.
Напомним, 25 марта в Москве прошли переговоры между премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ и премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ. В переговорах также принимали участие министры иностранных дел Украины и России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter