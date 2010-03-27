Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 26 марта, понизились на фоне пересмотра в отрицательную сторону оценки роста экономики США в четвертом квартале 2009 года, сообщает РИА Новости

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,53 доллара - до 80 долларов за баррель ровно.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,32 доллара - до 79,29 доллара за баррель.

ВВП США в реальном выражении в четвертом квартале 2009 года, согласно окончательной оценке министерства торговли США, вырос на 5,6% по сравнению с третьим кварталом. Аналитики ранее прогнозировали, что оценка экономического роста за октябрь-декабрь сохранится на уровне 5,9%.