Тигипко: Условия России по газу жесткие

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что на жесткие условия России, такие, как, в частности, присоединение к Таможенному союзу (ТС) России, Беларуси и Казахстана в обмен на снижение цены на газ соглашаться нельзя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в эфире ток-шоу на телеканале "Интер".

При этом С.ТИГИПКО высказал удовлетворение тем, что на сегодня Россия не выдвинула таких условий для снижения цены, о чем он узнал из разговора с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

Также С.ТИГИПКО отметил, что Украина является членом Всемирной торговой организации и планирует создать зону свободной торговли с Европейским союзом, что все ведущие украинские политики определяют как основной вектор. И если «какая-то интеграция в другом направлении (имеется в виду ТС - УНИАН)» будет мешать в этом, Украина не будет принимать в ней участие. "Однозначно – нет", – заявил С.ТИГИПКО.

Он отметил, что в случае выставления Россией жестких условий, в том числе и присоединение к ТС, Украина будет искать другие варианты решения проблем, связанных с высокой ценой на газ. В связи с этим он напомнил, что Украина имеет возможности увеличить объемы добычи собственного газа, а также в перспективе использовать сжиженный газ, как это делают Япония и Южная Корея.

"Это заставит нас очень серьезно пересмотреть всю экономическую политику. Будет нелегко, но, тем не менее, мы можем из-за этой проблемы получить совершенно новое качество экономики, которое будет экономить энергоресурсы", - сказал С.ТИГИПКО.