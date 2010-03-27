Ющенко считает слабой позицию Азарова

Лидер партии «Наша Украина», экс-Президент Виктор ЮЩЕНКО считает очень слабой позицию премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА на вчерашних переговорах в Москве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу Шустер live на телеканале «Украина», комментируя предложение Н.АЗАРОВА начать украинско-российские отношения с "чистого листа", которое последний высказал перед началом переговоров с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«Как гражданин Украины я бы не хотел, чтобы премьер-министр моего государства ехал в Москву с предложением раскаяния», - сказал В. ЮЩЕНКО.

Такое поведение Н.АЗАРОВА экс-Президент считает «легкой и примитивной политикой».

«За тобой стоит нация, народ, с собственными интересами. Научись их защищать!... Это не всегда приносит аплодисменты, но эта должность обязывает », - отметил В. ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 марта, перед началом встречи с В.ПУТИНЫМ Н.АЗАРОВ заявил: «Я считаю, что мы должны, может быть, забыть то, что было между нашими странами в течение последних пяти лет, перевернуть страницу и начать с чистого листа».