Клюев: ситуация с расчетами потребителей за газ критическая

Ситуация с внутренними платежами за потребляемые энергоносители является критической. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, сообщает Лига .

"Министерства, ведомства, компании и местные органы власти должны в кратчайшие сроки обеспечить внутренние расчеты за потребленные в Украине энергоносители", - сказал А.Клюев, которого для ЛІГАБізнесІнформ цитирует его пресс-служба.

"Срочно необходимо навести порядок - Украина обязана своевременно рассчитываться за импортное топливо", - подчеркнул он.

А.Клюев также поручил Минтопэнерго, Минфину и НКРЭ совместно с областными государственными администрациями ко вторнику наработать механизмы расчетов за газ и электроэнергию.

Кроме того, первый заместитель главы правительства поручил главам областных госадминистраций уволить руководителей жилищно-коммунальных предприятий, которые допустили накопления наибольших долгов за энергоносители.

По словам первого вице-премьера, в первую очередь необходимо усилить ответственность руководителей всех уровней, а также усовершенствовать систему контроля в финансовых вопросах энергообеспечения. "Государство должно играть более активную роль в обеспечении эффективности работы коммунального хозяйства, в частности, предприятий Теплокоммунэнерго, которые являются наибольшими должниками. Нам необходимо на общеукраинском уровне совершенствовать тарифную политику в этой отрасли", - заявил А.Клюев.