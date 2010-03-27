OPAL - младший брат Nord Stream

Про "Северный поток" наслышаны все. Однако мало кто знает, что там, где трубопровод выйдет из Балтики на территорию Германии, пока нет никакой инфраструктуры для дальнейшей транспортировки газа. Но ее уже создают, сообщает Немецкая волна.

"55 миллиардов кубометров газа будут потреблять не в Грайфсвальде", - говорит Бернд Фогель (Bernd Vogel) и указывает на карте Германии на небольшой город, в окрестностях которого осенью 2011 года выйдет из вод Балтийского моря на сушу газопровод Nord Stream. Отсюда российскому природному газу еще придется добираться до своих конечных потребителей не одну сотню километров. Но как? Достаточно взглянуть на схему немецких трубопроводов, и сразу же понимаешь, что северо-восточная часть Германии с точки зрения газовой инфраструктуры - подлинная целина.

Карта газотранспортной системы компании Wingas Transport. На ней обозначены как уже действующие на территории Германии трубопроводы с важнейшими импортными магистралями, так и запланированные на северо-востоке страны трассы OPAL и NEL. Однако уже через полтора года картина кардинально изменится. Тогда у "Северного потока" появится первый младший брат по имени OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung). Длина этого газопровода, который пройдет с севера на юг от Грайфсвальда до Чехии, составит 470 километров. Это - больше трети общей протяженности Nord Stream (1223 км). Руководитель проекта Бернд Фогель с полным основанием говорит о "самой длинной стройке в Германии".

По его словам, столь крупного газопровода на немецкой территории еще не строили. Имеется в виду не только протяженность трассы, но и беспрецедентный диаметр труб - 1400 миллиметров. Он позволит прокачивать по трубопроводу до 36 миллиардов кубометров газа в год, что составляет примерно треть годового потребления всей Германии.