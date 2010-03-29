Из шахты в Донецкой обл. вчера эвакуировали 720 горняков

На шахте “Красноармейская-Западная №1” в Донецкой области из-за возгорания метана эвакуировали 720 горняков.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору, возгорание метана произошло сегодня, 28 марта, в 7 час. 55 мин. в 7-й южной лаве шахты во время добычи угля комбайном.

На момент аварии в шахте находилось 720 человек, в частности, на аварийном участке - 27 человек. Все люди из шахты выведены на поверхность. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 3 человека, которые получили незначительные ожоги.

Госгорпромнадзор создал специальную комиссию по расследованию причин и обстоятельств аварии на шахте “Красноармейская-Западная №1». Возглавил комиссию начальник управления организации государственного надзора в угольной промышленности Евгений СТЕПАНОВСКИЙ.

Решением территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области на шахте запрещено проведение каких-либо горных работ.

На месте аварии работает группа инспекторов во главе с начальником Донецкого горного округа Вячеславом КОРОЛЕМ. Продолжается изучение документации предприятия и опрос шахтеров и инженерно-технического состава, которые работали в шахте на момент аварии.