Газовый договор с РФ "поссорил" вице-премьера и главу МЗС Польши

Утвержденный в феврале польским правительством новый договор о поставках в страну и транзите российского газа привел к публичному конфликту вице-премьер-министра польского правительства Вальдемара ПАВЛЯКА и главы Министерства иностранных дел РП Радослава СИКОРСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, вице-премьер и министр экономики В.ПАВЛЯК публично вступил в полемику с главой МИДа, который недавно заявил, что новый польско-российский газовый договор может нарушать законодательство Европейского Союза, к которому Польша присоединилась в 2004 году.

Официальное письмо В.ПАВЛЯКА было опубликовано на официальном веб-сайте Министерства экономики РП. В письме вице-премьер высказывает удивление замечаниями Р.СИКОРСКОГО, отмечая, что представители МИДа участвовали в газовых переговорах, а министерство предоставляло свою оценку достигнутых договоренностей.

В.ПАВЛЯК опровергает заявления Р.СИКОРСКОГО о том, что новый газовый договор, который еще не подписан сторонами, якобы нарушает европейского законодательство. В частности, речь идет о равном доступе к Ямальскому газопроводу, что, по мнению главы МИД, делает невозможным утвержденный договор.

"Редко случается, что министерства публично ссорятся о жизненно важном для экономики страны договоре", - отметила польская Dziennik Gazeta Prawna.

Как сообщал УНИАН, правительство Польши 11 февраля 2010 года после года переговоров с российским "Газпромом" утвердило договор об условиях поставки российского газа в Польшу до 2037 года и его транзита в Германию до 2045 года.

Договор планировалось подписать до конца марта.

Польская оппозиция и ряд экспертов считают, что подписание нового газового контракта приведет к «забетонированию» зависимости поляков от газовых поставок из России, которая после свержения коммунистического режима в стране оставалась основным поставщиком голубого топлива в Польшу.

«Газпром» и близкие к нему структуры поставляли в Польшу свыше 90% импортированного топлива.

Польша за счет внутренней добычи покрывает около трети необходимых объемов газа.

Кроме того, по оценкам экспертов, Польша потеряет 4,5 млрд. долларов чистой прибыли на транзите российского газа на условиях нового договора.

Через польскую территорию проходит Ямальский газопровод, по которому россияне ежегодно поставляют в Германию около 30 млрд. кубометров газа.