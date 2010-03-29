ВР в пятницу заслушает информацию Кабмина о газовых переговорах с РФ

Верховная Рада в пятницу заслушает информацию представителей правительства относительно газовых переговоров в России.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая договоренность была достигнута сегодня во время согласительного совета.

В частности, с требованием заслушать по этому вопросу министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО выступили представители БЮТ. Они напомнили, что предоставление соответствующей информации предусмотрено регламентом и проведением каждую пленарную пятницу часа вопросов к правительству.

В свою очередь, председатель ВР Владимир ЛИТВИН поручил профильным комитетам подготовить проведение в эту пятницу соответствующего часа вопросов к правительству, а также напомнил, что депутаты до 14-и часов завтрашнего дня имеют возможность подать свои письменные вопросы к Кабинету министров с тем, что бы правительство имело возможность подготовиться.