За неделю А-95 и дизтопливо подешевели

В Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты за неделю изменились разнонаправленно

Киев. 29 марта. УНИАН. В Украине с 22 по 29 марта 2010 года средние крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 22 по 29 марта 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 1,3%, или 110 грн./т, – до 8340 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 0,1%, или 10 грн./т, – до 8830 грн./тонна; на бензин А-95 – снизились на 0,4%, или 40 грн./т, – до 8940 грн./тонна; на дизельное топливо – снизились на 0,6%, или 40 грн./т, – до 7980 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.