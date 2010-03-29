Нефть повысилась до 80,73 долл. за баррель

Стоимость нефти в понедельник в Нью-Йорке повысилась до 80,73 доллара за баррель на фоне укрепления евро и ослабления доллара, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

На 14.58 мск на электронных торгах в Нью-Йорке нефть с поставкой в мае подорожала на 73 цента, или на 0,9%, - до 80,73 доллара за баррель. На 15.08 мск спотовая цена на нефть марки Brent с майской поставкой в Лондоне повысилась на 52 цента, или на 0,7%, - до 78,9 доллара за баррель. Евро в понедельник укрепился к доллару до 1,3481 доллара за евро с 1,3410 доллара за евро по итогам торгов в пятницу. Индекс потребительского и предпринимательского доверия к экономике еврозоны (ESI) в марте увеличился на 1,8 пункта по сравнению с февралем - до 97,7 пункта, что превзошло ожидания аналитиков.

По итогам пятницы на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil составила 80 долларов за баррель, снизившись на 0,53 доллара на фоне ухудшения оценки роста экономики США в четвертом квартале 2009 года.