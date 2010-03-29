ОАО “Киевгаз” переходит на альтернативные источники энергии с целью предотвращения аварийных ситуаций в столице.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ОАО «Киевгаз» со ссылкой на председателя правления компании Сергея СЛЕПКАНЯ.

На 30-ти из существующих 198-ми газораспределительных пунктов столицы было завершено внедрение пилотного проекта по использованию солнечной энергии для обеспечения работы оборудования, контролирующего давление газа. На этих пунктах были установлены солнечные батареи, которые стали еще одним шагом в реализации комплексной программы газовой безопасности Киева.

Как рассказал С.СЛЕПКАНЬ, цель проекта - обеспечение постоянного контроля давления газа, поступающего в дома киевлян. Для реализации этого задания на предприятии была внедрена телеметрию - система нового поколения беспроводной передачи данных. Датчики ежесекундно считывают и передают в диспетчерский отдел информацию о качестве газа, давлении, состоянии фильтров и загазованности помещений газораспределительных пунктов. Это оборудование помогает предотвращать аварийные ситуации и обеспечивает постоянный надзор за газотранспортной системой города.

Председатель правления “Киевгаза” сообщил, что за последние годы новым оборудованием были оснащены 108 газораспределительных пунктов столицы. Однако точность измерения телеметрическими приборами может быть обеспечена лишь при условии бесперебойного электроснабжения.

“Ввиду проблемы стабильности подачи тока компанией “Киевэнерго”, руководство “Киевгаза” приняло решение самостоятельно производить электрическую энергию. Специалисты компании, изучив мировой опыт и новейшие разработки ведущих украинских научно-исследовательских институтов, решили обратиться к альтернативным источникам энергии”, - сказано в сообщении компании.

По словам С.СЛЕПКАНЯ, главными преимуществами солнечных батарей на объектах “Киевгаза” является абсолютная автономность от энергоснабжающих компаний, экологичность и безопасность. Впоследствии система будет установлена на всех ГРП столицы. Компания планирует завершить эту работу до конца 2011 г. До конца 2010 г. на использование солнечной энергии предусмотрено перевести в целом 70 газораспределительных пунктов города.