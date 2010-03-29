Обновила свой состав экспертно-аналитическая группа

Экспертно-аналитическая группа по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете министров Украины (ЭАГ) по инициативе своего секретариата обновила состав. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из участников ЭАГ.

По его информации, причиной изменения состава стала смена руководителей энергетического блока Кабмина.

Руководителем группы стал первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ, который сменил на этом посту бывшего первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА, заместителем руководителя ЭАГ стал министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО. В группу также вошел вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

Кроме того, в состав ЭАГ вошли: заместитель министра топлива и энергетики Игорь КИРЮШИН; директор Департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго Константин БОРОДИН; начальник Энергетической региональной таможни Александр КОНЕВ; заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений КОРНЕЙЧУК; заведующий сектором Управления мониторинга и рыночных преобразований в энергетическом секторе Секретариата Кабинета министров Михаил ШОЙКО; и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО; заместитель начальника Государственной инспекции по контролю за ценами Игорь ПРИЛИПКО; начальник управления государственного надзора Госпотребстандарта Украины Валентина ГОРДИЕНКО; заместитель начальника Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Сергей ЛЕБЕДЬ; заместитель главы ГНАУ Наталья РУБАН; заместитель министра аграрной политики Игорь ЯКУБОВИЧ; генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан ИЛЛИЧЕВ; генеральный директор УО «Укрнефтехимпереработка» Михаил МИНДРЕСКУ; главный инженер ДК «Укргазвыдобування» Борис СИНЮК; заместитель начальника Главного управления материальных ресурсов «Укрзализныци» Юрий ДЖИГА; председатель правления ПАО «Укртатнафта» Павел ОВЧАРЕНКО; заместитель председателя правления, начальник финансово-экономического управления ПАО «Укртатнафта» Виктор БАБИЧЕНКО; глава правления ОАО «НПК-Галичина» Богдан БАРАДНЫЙ; технический директор ЗАО «Херсонский НПЗ» Николай БИЛЫК; заместитель главы правления ОАО «Укрнафта» по вопросам развития и капитального строительства Владимир ТРОЦЕНКО; начальник управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте-, газопереработки ОАО «Укрнафта» Андрей КУЩ; председатель правления ОАО «Укртранснафта» Александр ЛАЗОРКО; директор ГП «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» Иван ХИМЧЕНКО; глава правления ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» Александр ШИЛЯЕВ; директор ГП «Прикарпатзахидтранс» Леонид ШУМИЛО; президент - первый заместитель главы правления ООО «ТНК-ВР Коммерс» Сергей ЛИЗУНОВ; вице-президент ООО «ТНК-ВР Коммерс» Сергей ДОРОЖКИН; почетный президент группы компаний «Континиум» Игорь ЕРЕМЕЕВ; заместитель директора по продаже нефтепродуктов на внутреннем рынке компании «Континиум-Галичина» Михаил РОМАНИВ; вице-президент ПАО «Концерн Галнафтогаз» Юрий КУЧАБСКИЙ; генеральный директор ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» Фейруз ИСАЕВ; генеральный директор ООО «Альянс Холдинг» Вильям КОЗИК; генеральный директор ООО «Параллель-М ЛТД» Дмитрий КУЛИК; директор ООО «Континент НефтеТрейд» Людмила ВОРОНИНА; директор ЧП «Укр-Петроль» Андрей ТОМАШУК; директор НТЦ «Психея» Сергей САПЕГИН; ведущий эксперт консалтинговой компании «ЮПЕКО» Александр СИРЕНКО; президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид КОСЯНЧУК.

Также собеседник Агентства сообщил, что заседание ЭАГ, которое прошло 26 марта, закончилось принятием трех решений.

В результате переговоров было решено придерживаться ныне действующей формулы расчета объективных розничных цен на нефтепродукты. Расчет объединения «Укрнефтехимпереработка» на 26 марта показывает, что верхней границей ценового коридора на бензин А-95 является отметка 8,10 грн./литр, на дизельное топливо – 7,23 грн./литр.

Вторым решением стало внести изменения в формулу, на чем настаивают, как некоторые компании, так и чиновники. Со стороны последних, в частности, прозвучало предложение внести в расчет стоимость оптовых партий на нефтепродукты украинских НПЗ (были исключены из расчета как необъективные в мае 2009 г. по предложению Антимонопольного комитета). Согласованный вариант новой формулы будет рассмотрен рабочей группой в Минтопэнерго 30 марта.

Третьим решением стало создать на базе «Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины» рабочую группу для разработки системы контроля качества нефтепродуктов на АЗС.