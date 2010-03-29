Единственным поставщиком газа населению будет "Винницагаз"

В Винницкой области с 1 апреля 2010 года единственным лицензиатом на поставку газа населению будет ОАО "Винницагаз".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Василий ЖЕРДЕЦКИЙ.

По его словам, в Винницкой области уровень расчетов населения за газ составляет 51%. "Такого еще не было. У нас никогда не было менее 80%, было больше. Эта реформа, которая прошла по 775-му постановлению Кабмина, она расколола нашу область: те платят тем, те – этим, а те не платят и ни тем, и ни тем", – сказал В.ЖЕРДЕЦКИЙ.

При этом он отметил, что население должно рассчитываться за газ за декабрь 2009 года – март 2010 года с ДП "Нафтогазмережи".

"Декабрь, январь, февраль и март – это лимиты ДП "Нафтогазмережи". У "Винницагаз" нет этих лимитов. На сегодняшний день действует решение нашей областной комиссии, в котором сказано, что газоснабжением пока занимается "Нафтогазмережи", до решения вопроса по существу", – сказал заместитель председателя Винницкой ОГА.

Он также напомнил, что 1 марта НКРЭ рассмотрела постановление Киевского административного суда и упразднила лицензию ДП "Нафтогазмережи", возобновив лицензию ОАО "Винницагаз", а своим вторым решением НКРЭ 8 марта т.г. выдало предприятию новую лицензию на 5 лет.

В.ЖЕРДЕЦКИЙ также отметил, что предприятие ДП "Нафтогазмережи" будет расформировано. "На сегодня там работает 1700 человек. Я думаю, что половина перейдет назад в ОАО "Винницагаз", а второй половине придется искать работу в других местах. Не исключено, что им дадут лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу, только продавать, эксплуатация газопроводов будет за ОАО "Винницагаз", – добавил В.ЖЕРДЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров 10 июня 2009 года постановлением №775 "О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей" передал на баланс «Нафтогазмережи» имущество государственных газораспределительных сетей.

30 ноября 2009 года дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины» – «Нафтогазмережи» в одностороннем порядке приняло на баланс газораспределительные сети в Винницкой области.

23 декабря 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом прекратил действие решения Кабинета Министров о передаче дочерней компании «Нафтогаза» имущества государственных газораспределительных сетей.

Кроме того, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО опротестовал постановление Кабмина №775 о передаче государственных газораспределительных сетей дочернему предприятию НАК «Нафтогаз Украины» – «Нафтогазмережи».

На начало 2010 года ДП «Нафтогазмережи» создало 22 региональных филиала.

Справка УНИАН. ОАО "Винницагаз" занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ в Винницкой области.

2009 год предприятие завершило с убытками 62,637 млн. грн. против 0,052 млн. грн. прибыли в 2008 году. Чистый доход компании в 2009 году сократился на 12%, или 46,951 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 347,533 млн. грн

47,059% акций "Винницагаз" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", 12,73% – ЗАО "Инвест-ресурс" (Ивано-Франковск), 19,09% – ОАО «Ролюкс» (Ивано-Франковск), 19,09% – ОАО «Агропромкомплект» (Львов).