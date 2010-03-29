Кабмин и Минюст определяют позицию Украины

Кабинет министров совместно с Министерством юстиции определяют позицию Украины в международных судебных процессах по искам компаний "Венко" и "РосУкрЭнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Министерстве юстиции.

"То что, появились новые обстоятельства – это факт. И сегодня на заседании у Николая АЗАРОВА этот вопрос затрагивался как раз по этим двум делам. И, очевидно, мы в сотрудничестве с соответствующими вице-премьерами и с руководством НАК "Нафтогаз", руководством Министерства топливно-энергетического комплекса будем искать тот вариант решения, который был бы для Украины наиболее приемлемым", - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом министр ушел от ответа на вопрос, рассматриваются ли в качестве возможных вариантов, с одной стороны, отмена соответствующих решений предыдущего правительства, а с другой – заключение мирового соглашения. "Я еще только две недели работаю министром. Будем изучать", - отметил он.

А.ЛАВРИНОВИЧ также добавил, что согласно с полномочиями руководящего состава Министерства юстиции функции представительства интересов Украины в международных судах будет исполнять его заместитель Валерия ЛУТКОВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, решение международных судов по искам компании "РосУкрЭнерго" к НАК «Нафтогаз Украины» ожидаются в конце весны – начале лета.

"РосУкрЭнерго" обратилась с несколькими исками. Часть из них уже прошла рассмотрение, в частности, относительно взаимоотношений в 2006 и в 2008 годах были судебные разбирательства летом прошлого года и в январе 2010 года. Судебное решение ожидается в конце апреля – начале мая. Отдельно также существует иск по поводу 11 млрд. кубометров газа. Слушание этого иска, по предварительной информации из Стокгольмского арбитража, состоится в мае-июне.

В середине ноября 2009 года Министерство юстиции Украины сообщило, что Centragas, в соответствии с Энергетической хартией, обратился к правительству Украины с просьбой о мировом урегулировании спора вокруг якобы экспроприации 11 млрд. куб. м природного газа. По данным Минюста, хартия предусматривает, что если спор невозможно решить мировым путем на протяжении трех месяцев с даты просьбы о мировом урегулировании, инвестор может передать его для решения в суды или арбитражные трибуналы.

Сейчас в Стокгольмском арбитраже идет подготовка к слушанию взаимных споров между НАК "Нафтогаз Украины" и RosUkrEnergo, которые 28 августа 2009 года были объединены в одно дело. Согласно обнародованным в начале ноября данным НАК, арбитражное решение относительно инициированного швейцарской компанией еще в апреле 2008 года иска ожидается во втором квартале 2010 года.

Также в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма находится иск компании "Венко" к правительству Украины.

В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре в 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о распределении продукции (СРП), добываемой в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

21 мая 2008 года Кабинет министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распредедении продукции.