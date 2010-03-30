Россия повышает пошлину на сырую нефть до 268,9 долл. за тонну

Председатель правительства России Владимир Путин подписал постановление от 29 марта 2010 года «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе», текст которого опубликован сегодня в «Российской газете».

Согласно документу ставка экспортной таможенной пошлины на сырую нефть с 1 апреля 2010 года повышается с $253,6 за тонну до $268,9 за тонну. Экспортные пошлины на светлые нефтепродукты повышаются со $183,2 за тонну до $193,5 за тонну, а на темные нефтепродукты — с $98,7 за тонну до $104,2 за тонну, пишет «Газета.Ru».