Нефть подорожала более чем на 2 доллара
09:52, 30 марта 2010Энергетика
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На NYMEХ - до 82,17 долл./барр.
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 29 марта 2010г. на ведущих нефтяных биржах повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
в Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe - IPE Brent Crude - 81,17 (+1,88) долл./барр.;
в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 82,17 (+2,17) долл./барр., передает РБК.
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