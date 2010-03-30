Нефть подорожала более чем на 2 доллара

На NYMEХ - до 82,17 долл./барр.

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 29 марта 2010г. на ведущих нефтяных биржах повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: в Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe - IPE Brent Crude - 81,17 (+1,88) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 82,17 (+2,17) долл./барр., передает РБК.

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