Бойко проводит переговоры с МВФ

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО проводит переговоры с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ), посвященные решению вопросов финансовой стабилизации НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил, открывая заседание Антимонопольного комитета Украины (АМК), исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, Ю.БОЙКО должен был присутствовать на указанном заседании для подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством топлива и энергетики и АМК, однако вместо министра на заседании АМК Минтопэнерго представлял первый заместитель министра топлива и энергетики Владимир МАКУХА.

«Его (Ю.БОЙКО – УНИАН) отозвало руководство государства на переговоры с МВФ, которые в данный момент проходят на наивысшем уровне», – сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В свою очередь, В.МАКУХА сообщил, что «предмет переговоров заключается в том, что в условиях реализации программы МВФ есть определенные пункты, которые касаются финансовой стабилизации НАК «Нафтогаз Украины», размера дефицита НАК». «Вот эти вопросы как раз обсуждаются сегодня с миссией МВФ», – сказал он.

При этом В.МАКУХА добавил, что «сейчас говорить об окончательных параметрах достаточно сложно, потому что продолжаются наши переговоры с Российской Федерацией. В зависимости от результатов этих переговоров, естественно, будет разный результат и по дефициту, и по остальным параметрам нашего соглашения».

Как сообщал УНИАН, сегодня Минтопэнерго и АМК подписали договор о совместных действиях по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции на рынках топливно-энергетического комплекса.