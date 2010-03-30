АМК и Минтопэнерго подписали договор о совместных действиях

12:40, 30 марта 2010
Энергетика
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Для развития конкуренции в ТЭК

Сегодня Антимонопольный комитет Украины (АМК) и Министерство топлива и энергетики подписали договор о совместных действиях по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции на рынках топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Как передает корреспондент УНИАН, договор подписали исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО и первый заместитель министра топлива и энергетики Владимир МАКУХА.

Согласно документу, стороны рассматривают сотрудничество как действенный инструмент партнерства Минтопэнерго и АМК, реализации принципов социально ответственной и эффективной экономической политики и защиты интересов национальных товаропроизводителей и потребителей.

Одними из главных заданий данного соглашения являются согласование принципов и подходов к усовершенствованию и развитию эффективной конкурентной среды на отечественных рынках топливно-энергетического комплекса, взаимное информирование относительно проектов, соответствующих нормативно-правовых актов с целью создания благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции.

Согласно документу, с целью реализации положений данного договора стороны будут предоставлять взаимную поддержку в проведении совместных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов), будут содействовать проведению совместных консультаций относительно развития рынков топливно-энергетического комплекса, в частности, влияния на конкуренцию процессов концентрации и согласованных действий субъектов хозяйствования, государственного регулирования цен (тарифов).

Вместе с тем, согласно подписанному договору, стороны будут принимать меры, направленные на разработку предложений относительно реализации конкурентной политики на рынках ТЭК, обеспечение гармонизации украинских стандартов на моторное топливо к требованиям европейских стандартов, будут содействовать налаживанию системного контроля качества бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях.

Также стороны договорились, что будут привлекать специалистов Минтопэнерго как консультантов во время осуществления Антимонопольным комитетом контроля за соблюдением законодательства по защите экономической конкуренции и во время проведения исследований соответствующих рынков ТЭК.

Как сообщал УНИАН, АМК возбудил дела относительно 15 крупнейших нефтетрейдеров по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынках нефтепродуктов.

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