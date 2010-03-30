Препятствий подписания газового соглашения с РФ нет

Министерство иностранных дел Польши не видит препятствий для подписания нового газового договора с Россией, который определит условия поставки российского газа в Польшу до 2037 года и его транзит до 2045 года.

Об этом говорится в заявлении МИД, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

Министерство отметило, что обязано каждое международное условие проверять на соответствие законодательству Европейского Союза, к которому Польша присоединилась в 2004 году. В то же время правовая оценка соглашения не запрещает подписания документа.

"Такое мнение является лишь правовой оценкой и не является препятствием для подписания договора. Определяющее значение имеет постановление Совета Министров и предоставленные на его основе полномочия на подписание международного договора", - сообщил МИД.

Польская Gazeta Wyborcza написала 30 марта, что россияне пока не определили дату подписания нового контракта, который ранее планировалось подписать до конца марта.

Издание замечает, что утвержденный в феврале польским правительством договор может быть подписан 17 апреля во время заседания Польско-российской группы по вопросам экономического сотрудничества, которое состоится в Калининграде.

Справка УНИАН. Польское правительство после переговоров с Россией, которые продолжались больше года, в январе 2010 года договорилось о новых условиях газовых поставок в страну и в феврале официально их утвердило, открыв дорогу для подписания документа.

Польша с января 2009 года не получала 25% газового импорта из-за российско-украинского газового конфликта, который привел к исключению швейцарского трейдера "РосУкрЭнерго" из схемы поставок. Польская PGNIG имела контракт с РУЭ на поставку 2,3-2,5 млрд. кубометров газа до 2010 года с правом продления на очередные два года.

29 марта УНИАН сообщал, что утвержденный польским правительством новый договор о снабжении в страну и транзит российского газа привел к публичному конфликту вице-премьер-министра польского правительства Вальдемара ПАВЛЯКА и главы Министерства иностранных дел РП Радослава СИКОРСКОГО. Вице-премьер и министр экономики В.ПАВЛЯК публично вступил в полемику с главой МИД, который недавно заявил, что новый польско-российский газовый договор может нарушать законодательство Европейского Союза, к которому Польша присоединилась в 2004 году.

Вице-премьер выразил удивление замечаниями Р.СИКОРСКОГО, отмечая, что представители МИД принимали участие в газовых переговорах, а министерство давало свою оценку достигнутым договоренностям.