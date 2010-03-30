Минуглепром назначил и.о. гендиректора «Угля Украины»

Министерство угольной промышленности Украины назначило исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия «Уголь Украины» Владимира ДОЛЮ.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, до этого назначения В.ДОЛЯ занимал должность заместителя генерального директора госпредприятия.

Также Минуглепром освободил от исполнения обязанностей гендиректора ГП «Уголь Украины» Александра ПЛЮВАКО.

Как сообщал УНИАН, Министерство угольной промышленности Украины назначило исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия «Уголь Украины» Александра ПЛЮВАКО вместо уволенного Олега ПОГОДИНА.

В то же время на предприятии отказались уточнить, когда произошла смена руководства.

А.ПЛЮВАКО до этого назначения возглавлял ГП «Свердловантрацит» (Луганская обл.).

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Минуглепрома.