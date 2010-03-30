На присоединение к Европейской сети Украине нужно 8,6 млрд. грн.

Для выполнения комплекса технических и экологических мероприятий, которые являются условием присоединения Объединенной энергосистемы Украины к Европейской сети системных операторов по передаче электроэнергии ENTSO-E, в состав которой вошла UCTE, по предварительным оценкам, потребуется около 8,655 млрд. грн.

Об этом сказано в проекте государственной целевой программы интеграции ОЭС Украины в объединение энергосистем европейских государств, разработанной Минтопэнерго, текстом которой располагает УНИАН.

Согласно документу, на модернизацию и реконструкцию генерирующих мощностей для приведения их к стандартам ENTSO-E потребуется 2,564 млрд. грн. На развитие инфраструктуры и улучшение надежности работы сетевого хозяйства ОЭС требуется 6,086 млрд. грн. На разработку и гармонизацию нормативных актов и технических требований потребуется 4,8 млн. грн.

Источниками финансирования программы, рассчитанной на 2010-2015 годы, определены Государственный бюджет - в объеме 930 млн. грн. (10,8% от общей суммы), а также инвестиции в объеме 7,725 млрд. грн. (89,2%).

Справка УНИАН. 4 мая 2006 года Генеральная ассамблея объединенной энергосистемы Европы (UCTE) в Вене акцептировала совместную заявку Украины и Молдовы о присоединении их энергосистем к синхронной зоне UCTE как к единому блоку регулирования.

18 мая 2006 года Министерство топлива и энергетики Украины и Ассамблея UCTE договорились о создании специального технического комитета (UCTE-Украина) для координации интеграции объединенных энергосистем Украины в трансъевропейские электрические сети.

В конце декабря 2006 года Украина и оператор UCTE сформировали состав рабочей группы по координации интеграции Украины и Молдовы в трансъевропейские электрические сети (Украина-UCTE).

Основная цель работы группы - совершенствование технического уровня энергетики Украины.

22 апреля 2008 года в ходе переговоров представителей Министерства топлива и энергетики Украины и Министерства экономики и торговли Молдовы стороны подтвердили общую заинтересованность в скорейшей реализации всех технических мероприятий для присоединения энергосистем Молдовы и Украины к UCTE.

В июле 2009 года UCTE вошла в состав новой ассоциации к Европейской сети системных операторов по передаче электроэнергии ENTSO-E с сохранением обязательств по ранее достигнутым договоренностям. Украинский проект будет входить в региональную группу к Европейской сети системных операторов по передаче электроэнергии ENTSO-E, которая будет вести вопросы расширения в юго-восточной и центральной Европе.