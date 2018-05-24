МВФ и Россия: кто и как предлагает «оздоровить» Нафтогаз...

Новая власть, забыв о критике предшественников по поводу «прогибов» перед МВФ, сейчас идет по проторенной тропинке. И это совершенно логично, т.к. долгов Украина заработала по максимуму. В совокупности внутренний и внешний долг Украины ряд экспертов оценивают в более 100 млрд долларов. А по официальным данным, государственный и гарантированный государством долг только с начала года вырос почти на один процент. Цифра вроде небольшая, но если учесть, что в целом долг составляет почти 38 млрд долл., то на этом фоне она становится внушительной. Не последнюю роль в этом сыграл и Нафтогаз. С оплатой российского газа не раз выручали очередная эмиссия или выкуп ОВГЗ, а также золотовалютные запасы. А тут еще проблема разницы в цене покупки и продажи газа на внутреннем рынке. По этой причине в 2009 году на НАК приходилось около 25% общего объема возмещения НДС.

***В начале марта международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги НАК «Нафтогаз Украины», в частности, корпоративный рейтинг НАК «Нафтогаз Украины» «Caa2» и рейтинг вероятности дефолта «Ca/LD». По классификации Moody`s, долговые обязательства с рейтингом категории «С» означают высокую вероятность дефолта заемщика.

В 2009 году НАК «Нафтогаз Украины» сократила чистую прибыль на 79,5% по сравнению с 2008 годом – до 2,3 млрд. грн. Доход от реализации товаров, работ и услуг НАК «Нафтогаз Украины» за 2009 год составил 87,4 млрд. грн., что на 34% больше дохода от реализации, полученного в 2008 году (61,6 млрд. грн.), и в 3,3 раза больше, чем в 2007 году (26,2 млрд. грн.).

А впереди у Украины выплаты по обязательствам…. Да и с бюджетом не все складывается, его дефицит в 2010-ом ожидается на уровне 4,5-5% ВВП, без учета дефицита НАК. Стоит вспомнить и о соцвыплатах, повышение которых так усердно отслеживает власть – обещания нужно выполнять, правда, в данном случае, вряд ли нужно было обещать… И, конечно, газ. Судя по намекам местной власти, что тарифы на коммуналку будут повышаться, а львиная доля как раз приходится на тепло, то, похоже, радужные мечты о снижение цен Россией на голубое топливо давно развеялись…

Вице-премьер Сергей Тигипко считает, что для покрытия дефицита бюджета нужны внешние займы. По его мнению, «реальные заимствования по адекватной процентной ставке может предоставить только Международный валютный фонд».

Кто и что предлагает "во благо"...

Таким образом, без МВФ никуда. Как известно, даром никто ничего не дает. А значит, условия и еще раз условия… Сейчас идут переговоры с Фондом о предоставлении очередного транша в 6 млрд долл. В этом контексте Нафтогаз выходит на первый план. Министр топлива и энергетики Юрий Бойко сегодня пропустил ради общения с представителями МВФ подписание соглашения о сотрудничестве между Минтопэнерго и АМК.

По словам первого зама Ю.Бойко Владимира Макухи, «предмет переговоров заключается в том, что в условиях реализации программы МВФ есть определенные пункты, которые касаются финансовой стабилизации НАК «Нафтогаз Украины», размера дефицита НАК». «Сейчас говорить об окончательных параметрах достаточно сложно, потому что продолжаются наши переговоры с Российской Федерацией. В зависимости от результатов этих переговоров, естественно, будет разный результат и по дефициту, и по остальным параметрам нашего соглашения», - пояснил он позицию ведомства.

Можно только догадываться, о чем конкретно идет речь на переговорах, но варианты напрашиваются...

Относительно «предложений» северной соседки. Как выяснилось, идея воскресения газового консорциума, с которой носится новая власть, россиян уже мало интересует, видно, в свете новых «трубных» проектов в обход Украины. Хотя, как недавно высказался глава правительства РФ Владимир Путин, подумать Россия может, а вдруг пригодится… Далее идет Таможенный союз, туда нас вроде не очень и просят, мол, и без вас обойдемся, но недавнее заявление Минэкономразвития РФ, что Украина как член Всемирной торговой организации может присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана в случае достижения договоренности со своими партнерами по ВТО, не без намека...

Следующая идея – доступ Газпрома на внутренний рынок газа Украины. Стремление абсолютно понятно. Этот «сегмент» украинской экономики настолько привлекателен своими «серыми» схемами, что завладеть им для любого здравомыслящего всегда будет идеей фикс.

Наверное, это далеко не все, на что нас может сподвигнуть северная соседка. Можно только догадываться о благах…

А теперь займемся условиями МВФ. Главные из них тоже касаются газа. Как говорится в распространенном Еврокомиссией среди постоянных представительств стран-членов ЕС сообщении, «главным вызовом для нового Президента станет поиск решения структурных и финансовых проблем газового сектора».

ЕК выделила четыре основных направления. Первое касается получения Украиной финансовой помощи МВФ. При этом напоминается, что летом 2009 года международное сообщество сфокусировалось на предоставлении помощи Украине для оплаты закачивания газа в подземные хранилища для обеспечения бесперебойного транзита газа в Европу (1,7 млрд. евро от разных международных финансовых институтов).

“В то же время Украина не осуществила реформы газового сектора, которые были обусловлены договоренностью между Комиссией, международными финансовыми институтами и украинской властью в конце июля”, - отмечается в сообщении.

Второе направление касается непосредственно реформ в газовом секторе. Еврокомиссия отмечает, что в декабре 2009 года министерская конференция Энергетического содружества в целом одобрила присоединение Украины. Вместе с тем, само присоединение произойдет лишь после одобрения Украиной нового газового законодательства, которое бы отвечало европейскому.

Третье направление касается решения технических вопросов. “Комиссия способствовала дискуссиям с газовой индустрией ЕС о возможном решении проблемных газовых отношений между Россией и Украиной. Еврокомиссия отмечает, что ни одно из этих предложений не получило достаточной поддержки от всех сторон переговоров – ЕС, европейской газовой промышленности, России и “Газпрома”, а также Украины и “Нафтогаз”. В то же время Еврокомиссия обращает внимание на то, что новый Президент Украины Виктор Янукович выступает сейчас за создание трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

Четвертое направление касается модернизации основной газотранспортной инфраструктуры Украины. В связи с этим Еврокомиссия обращает внимание на проведенную 23 марта 2009 года в Брюсселе инвестиционную конференцию, по итогам которой Всемирный банк, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк заявили о готовности предоставить финансирование “Нафтогазу Украины” на модернизацию в обмен на реформирование газового рынка. Комиссия также обращает внимание на то, что после конференции был создан технический координационный подраздел для наблюдения за имплементацией соответствующих проектов.

Все эти принципы, скорее всего, и будут являться основными условиями продолжения сотрудничества с МВФ (практически об этом говорил Фонд ранее). Как видно, они, мягко говоря, не совсем совпадают с «предложениями» РФ. Как поведет себя новая украинская власть, пока непонятно. Но выбор ей все равно сделать придется. А главное, для нас он не будет иметь особого значения. В том или ином случае украинцы будут больше платить за газ, а все мы прекрасно знаем, как это голубое топливо тесно связано с нашим салом, хлебом и колбасой…

Оксана Павловская (УНИАН)