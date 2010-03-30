Нефть подорожала до 82,24 долл. за баррель

Стоимость нефти во вторник в Нью-Йорке незначительно колеблется и повысилась до 82,24 доллара за баррель на фоне ожидания аналитиками данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

На 15.13 мск на электронных торгах в Нью-Йорке нефть с поставкой в мае подорожала на 7 центов, или на 0,1%, - до 82,24 доллара за баррель. На 15.23 мск спотовая цена на нефть марки Brent с майской поставкой в Лондоне понизилась на 34 цента, или на 0,4%, - до 80,26 доллара за баррель. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что запасы нефти за прошедшую неделю увеличились на 2,5 миллиона баррелей, а запасы бензина и дистиллятов - уменьшились на 2,0 миллиона баррелей и 1,25 миллиона баррелей соответственно.

По итогам понедельника на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil составила 82,17 доллара за баррель, повысившись на 1,88 доллара на фоне позитивных данных о состоянии экономики США - крупнейшем мировом потребителе энергоресурсов.