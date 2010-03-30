Кабмин выделил Минуглепрому 422 млн. грн.

Кабинет министров Украины выделил Министерству угольной промышленности 422 млн. грн. из Стабилизационного фонда на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий за март т.г.

Соответствующее решение Кабмина №683-р от 29 марта т.г. обнародовано на правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, в январе и феврале т.г. правительство отдельными распоряжениями уже выделяло 350 и 400 млн. грн. из Стабфонда на указанные нужды.