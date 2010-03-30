Кабмин выделил Минуглепрому 422 млн. грн.
19:35, 30 марта 2010Энергетика
0
Заплатить шахтерам за март
Кабинет министров Украины выделил Министерству угольной промышленности 422 млн. грн. из Стабилизационного фонда на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий за март т.г.
Соответствующее решение Кабмина №683-р от 29 марта т.г. обнародовано на правительственном портале.
Как сообщал УНИАН, в январе и феврале т.г. правительство отдельными распоряжениями уже выделяло 350 и 400 млн. грн. из Стабфонда на указанные нужды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter