Цены на нефть в США поднялись до 82,37 долл.

Цены на нефть по итогам торгов, которые состоялись во вторник на Нью-йоркской товарной бирже, поднялись до отметки 82,37 доллара за баррель. По сравнению с предыдущей торговой сессией, проведенной накануне, "черное золото" подорожало на 20 центов, сообщает ИТАР-ТАСС.

По мнению специалистов, росту цен на нефть способствовали новые данные об уровне потребительского доверия. По расчетам базирующейся в Нью-Йорке влиятельной исследовательской организации "Конференс борд", соответствующий индекс в марте поднялся до 52,5 пункта против 46,4 пункта в феврале.

Индекс потребительского доверия отражает отношение населения к экономической ситуации в стране, степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить средства на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе.