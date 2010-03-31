Азаров: Клюев возглавит разработку соглашений с РФ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Украины Андрею КЛЮЕВУ возглавить рабочую группу по разработке соглашений с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Н.АЗАРОВ сделал сегодня, открывая заседание правительства.

«Поручаю Андрею Петровичу ежедневно заниматься разработкой соглашений и этим делом», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, по его словам, определены также рабочие группы по разработке текстов соглашений по разным направлениям сотрудничества с Россией.

«Мы должны сделать все, чтобы убрать в украинско-российских отношениях все то, что вызывает напряжение и недоразумение», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Говоря об итогах своего рабочего визита в Российскую Федерацию, премьер-министр также сообщил о достижении договоренностей о начале переговоров по изменению условий контракта на поставки природного газа из России в Украину. По словам Н.АЗАРОВА, Россия выдвинула ряд условий по поводу выполнения Украиной двусторонних договоренностей по разным аспектам экономического сотрудничества.

«Эти требования нужно тщательным образом изучить и принять решение», - подчеркнул глава правительства.