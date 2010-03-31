"Одесса-Броды" будет качать нефть в Беларусь?

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО поручил правительству провести переговоры с Украиной об использовании нефтепровода «Одесса-Броды» для транспортировки нефти в Беларусь.

Как сообщает РАР, соответствующее поручение А.ЛУКАШЕНКО дал первому вице-премьер-министру Беларуси Владимиру СЕМАШКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО и Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС договорились об организации поставок венесуэльской нефти в Беларусь. Страна вынуждена искать возможности диверсификации путей поставок нефти из-за увеличения Россией пошлины при поставках своей нефти на белорусские НПЗ.

Предусматривается, что Венесуэла в мае 2010 года поставит в Беларусь через Одесский порт пробную партию нефти в объеме до 80 тысяч тонн, а до конца года планирует поставить до 4 млн. тонн.

25 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь ЛИХОВОЙ заявил, что Украина может предложить Беларуси мощности нефтепровода «Одесса-Броды» для транспортировки нефти из Венесуэлы на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

О возможностях транспортировки нефти в Беларусь из Венесуэлы через «Одесса-Броды» также заявлял эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.