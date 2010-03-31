"Нафтогаз" выплатил свыше 75 млн. долл. процентов

НАК «Нафтогаз Украины» осуществила первую выплату купонного платежа на сумму свыше 75 млн. долл. по еврооблигациям с погашением в конце сентября 2014 года, выпущенным осенью 2009 года в рамках реструктуризации внешнего долга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

По словам собеседника агентства, выплата осуществлена в установленный срок и в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» завершила комплексную реструктуризацию внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и других обязательств на новые еврооблигации на общую сумму 1 млрд. 595,017 млн. долл. с погашением 30 сентября 2014 года под 9,5% годовых. Купон по ним выплачивается раз в полгода - 30 марта и 30 сентября.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.