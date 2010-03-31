Цену газа для населения не повысят?

Кабинет министров Украины работает над тем, чтобы в текущем году не повышать цену на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Мы сейчас ведем переговоры с Российской Федерацией. И я надеюсь, что у нас все-таки будут отработаны приемлемые контракты для того, чтобы мы не повышали цены на газ», – сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что населению продается газ, добытый в Украине.

Напомним, повышение тарифов на газ являлось одним из условий для привлечения Украиной кредита Международного валютного фонда, а также займов на закачку газа в подземные хранилища.

Справка УНИАН. 9 июля 2009 года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) приняла постановление №811, согласно которому цены на газ для населения с сентября 2009 года должны были вырасти на 20%, а с 1 января 2010 года – увеличиваться на 20% ежеквартально.

15 февраля т.г. Окружной административный суд Киева по иску Национального форума профсоюзов признал незаконным постановление НКРЭ №811 от 9 июля 2009 года.

25 февраля т.г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики отменила свое постановление №811 от 9 июля 2009 года, которым предполагалось повысить розничные цены на газ для населения. Комиссия отменила данное постановление, поскольку оно фактически не вступило в силу.