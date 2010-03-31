Правительство назначило Клюева главой комиссии по СРП

Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА главой Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП).

Соответствующее распоряжение (№684-р от 29 марта т.г.) опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, в то же время Кабмин освободил Александра ТУРЧИНОВА от обязанностей главы Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения СРП.

Справка УНИАН. До настоящего времени в Украине было заключено только одно Соглашение о разделе продукции.

В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабинет министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В настоящее время в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.