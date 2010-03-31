«Винницагаз» не имеет лимитов газа

ДП «Нафтогазмережи» заявляет, что оно является единственными поставщиков газа населению и бюджетным организациям в Винницкой области, поскольку ОАО «Винницагаз» не имеет лимитов природного газа на апрель.

О этом говорится в сообщении пресс-службы ДП «Нафтогазмережи», которым располагает УНИАН.

«…Сообщаем, что ОАО «Винницагаз» не имеет лимитов природного газа для обеспечения населения и бюджетных организаций области», - отмечается в сообщении.

По информации ДП «Нафтогазмережи», оно получило от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» объемы природного газа для поставок по регулируемому тарифу на территории Винницкой области в апреле 2010 года. «Согласно расчетному балансу поступления и распределения природного газа, предприятию подтверждены объемы природного газа для населения в объеме 38 млн. куб. м. и бюджетных организаций и учреждений в объеме 1,7 млн. куб. м», - говорится в сообщении.

Таким образом, ДП «Нафтогазмережи» считает себя «единственным лицензиатом на поставку природного газа по регулируемому тарифу в Винницкой области».

«Предприятие продолжает стабильное газоснабжение потребителям области. Обращаем внимание, что средства от населения и бюджетных организаций за потребленный, начиная с 1 декабря 2009 г., природный газ должны уплачиваться исключительно на счета ДП «Нафтогазмережи». Другие организации не имеют права собирать за это средства», - отметил директор Вячеслав СОБОЛЕВ.

При этом ДП «Нафтогазмережи» считает, что «заявления отдельных представителей Винницкой облгосадминистрации о том, что с 1 апреля 2010 поставлять природный газ населению Винниччины будет ОАО «Винницагаз», безосновательны и вносят дестабилизацию в процесс газоснабжения и сбор средств за потребленный газ»

ДП «Нафтогазмережи» готовит соответствующее обращение в Винницкую областную государственную администрацию с требованием вмешаться в ситуацию и урегулировать данный вопрос.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров 10 июня 2009 года издал постановление № 775 “О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей”. Данным постановлением Кабмин передал на баланс «Нафтогазмережам» имущество государственных газораспределительных сетей.

На начало 2010 года дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины» - «Нафтогазмережи» создало 22 региональных филиала.

17 марта 2010 г. Окружной административный суд г. Киева остановил действие постановления НКРЭ № 224 на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений на территории Винницы и Винницкой области в зоне расположения распределительных газопроводов, находящихся в собственности и пользовании ОАО «Винницагаз». Срок действия данной лицензии - с 17.03.2010 по 16.03.2015 г.