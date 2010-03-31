«Киевэнерго» рассмотрит вопрос привлечения 220 млн. долл. кредита ВБ

Акционеры АК «Киевэнерго» на общем собрании 14 апреля т.г. рассмотрят вопрос привлечения у Всемирного банка кредита в размере 220 млн. долл. на реабилитацию и развитие энергоснабжения столицы.

Соответствующий вопрос дополнительно внесен в повестку дня собрания, сообщается в официальном сообщении компании в прессе.

Как отметил УНИАН финансовый директор АК «Киевэнерго» Михаил УТКИН, переговоры о привлечении данного кредита компания ведет давно, и говорить о его возможных параметрах преждевременно.

«Безусловно, нас интересует длительный кредит и под низкие проценты. Дешевле денег в мире нет, но все будет зависеть от планов Всемирного банка по выделению средств на реализацию инфраструктурных проектов в Украине, поддержки государства в получении гарантии, финансовых возможностей «Киевэнерго» выплачивать кредит, позиции НКРЭ по корректировке тарифа и многого другого», – сказал он.

По словам М.УТКИНА, средства кредита планируется направить на реабилитацию электрических сетей и подстанций Киева, в частности, на полную реконструкцию пяти подстанций и частичную – трех.

«Без кредита Всемирного банка сегодня развивать энергетику столицы нет возможностей. Ведь даже в кризисные годы город развивается активно, и потребление электроэнергии в Киеве растет, но при этом тарифы снижаются, а инвестиционной составляющей в них как не было, так и нет», – отметил он.

В то же время финансовый директор подчеркнул, получение кредита не связано с мероприятиями по развитию энергоинфраструктуры столицы к чемпионату Евро-2012.

«Средства мы можем получить не ранее 2011 года, и к чемпионату освоить их не успеем», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, АК «Киевэнерго» в 1998 году уже привлекало под госгарантии кредит Всемирного банка в размере 160 млн. долл. под целевую программу развития тепловых сетей Киева.

Согласно условиям программы, «Киевэнерго» закупило на полученные средства необходимое для реконструкции тепловых сетей оборудование и материалы. В частности, энергокомпания приобрела магистральные трубы, котлы для котельных и счётчики тепловой энергии. Киевская госадминистрация, в свою очередь, обязалась использовать приобретенные основные средства и профинансировать выполнение работ по вводу их в эксплуатацию.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг». До конца мая 2007 года номинальным держателем указанного пакета являлся КБ «Хрещатик». С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Кроме того, по состоянию на январь 2008 года 24,97% акций «Киевэнерго» сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd. Еще 15,71% акций контролирует Fluminea Limited (Кипр).