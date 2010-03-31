Азаров: Украина заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном

Украина заинтересована в активизации сотрудничества с Казахстаном в энергетической сфере.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня во время встречи с Действующим председателем ОБСЕ – Министром иностранных дел Республики Казахстан Канатом САУДАБАЕВЫМ, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ.

По его словам, вопрос диверсификации источников поставок природного газа и нефти для Украины является крайне актуальным. «Руководство Украины реализовывает политику энергетической сбалансированности и независимости нашего государства», - сказал он.

В частности, Н.АЗАРОВ видит большие перспективы в развитии сотрудничества Украины и Казахстана в газовой сфере. «Украина заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве со страной, богатой на энергоресурсы», - подчеркнул Премьер-министр Украины. При этом Глава Правительства прибавил, что Украина для Казахстана может быть интересной как транзитное государство: «У Казахстана могут быть стратегические интересы в плане транзита казахских товаров через территорию Украины. Мы готовы предоставить казахским грузоперевозчикам привлекательные тарифы, создать другие условия».

Николай Азаров считает, что такое сотрудничество в результате будет эффективным и взаимовыгодным.