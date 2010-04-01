Цена нефти на мировых площадках значительно повысилась

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 31 марта, повысились на фоне падения курса американской валюты, сообщает АР.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,39 доллара - до 83,76 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,42 доллара - до 82,70 доллара за баррель.